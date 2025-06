Montefusco rende omaggio all’Arma dei Carabinieri

Una giornata all’insegna dell’onore e dell’orgoglio istituzionale quella in programma venerdì 20 giugno 2025 alle ore 17:00 presso l’Ex Carcere Borbonico di Montefusco, dove si terrà la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria all’Arma dei Carabinieri, simbolo di legalità, sacrificio e servizio al Paese.

L’evento, fortemente voluto dal Comune di Montefusco, vedrà la partecipazione delle Autorità civili e militari del territorio. Un momento solenne che non sarà solo un tributo simbolico, ma anche un riconoscimento concreto al valore e all’impegno quotidiano dei Carabinieri a tutela della sicurezza e dei principi costituzionali.

Durante la cerimonia, è previsto anche un momento di commemorazione di Eliseo Danza, figura storica di Montefusco, scomparso nel lontano 1655.

Ore 17:00 – Ex Carcere Borbonico: Cerimonia ufficiale con interventi delle Autorità. Seguirà il conferimento della cittadinanza onoraria all’Arma dei Carabinieri e la commemorazione di Eliseo Danza.

Ore 18:00 – Ex Carcere Borbonico: Visita guidata riservata alle Autorità alla Mostra sull’Arma dei Carabinieri.

Ore 18:30 – Piazza Castello / Monumento ai Caduti: Deposizione di una corona d’alloro in onore dei Caduti di tutte le guerre.

Ore 19:00 – Chiesa di San Giovanni del Vaglio: Esibizione musicale della Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri Campania, che concluderà la giornata in un clima di solennità e partecipazione collettiva.

La cittadinanza è invitata a partecipare per condividere insieme un momento di grande rilevanza storica e istituzionale per il Comune di Montefusco e per tutto il territorio irpino.