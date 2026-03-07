Montefusco, nasce il circolo dei Giovani Democratici

Si è ufficialmente costituito nella giornata del 7 marzo 2026, a Montefusco, il circolo del Partito Democratico denominato “Giovani Democratici”, una nuova realtà locale che punta a coinvolgere soprattutto le nuove generazioni nella partecipazione politica e nella vita pubblica del territorio.

Nel corso dell’assemblea costitutiva sono state definite anche le principali cariche del circolo. Alla guida è stato eletto segretario Nicola Lepore, mentre la presidenza è stata affidata a Paola Santangelo. Il ruolo di vicepresidente sarà ricoperto da Antonella Musto. A completare l’organigramma è Luigi Manganiello, nominato tesoriere del circolo, già consigliere comunale nella scorsa legislatura del Comune di Montefusco.

Particolarmente significativa è la forte presenza femminile all’interno degli incarichi dirigenziali del nuovo circolo: sia la presidenza che la vicepresidenza sono infatti affidate a figure femminili, segnale della volontà di valorizzare concretamente le cosiddette “quote rosa” e promuovere una partecipazione sempre più equilibrata tra uomini e donne nella vita politica locale.

I nuovi eletti sono politicamente vicini all’onorevole Maurizio Petracca, esponente di riferimento del Partito Democratico in Irpinia, elemento che rafforza il legame tra il nascente circolo e l’area politica che fa capo al consigliere regionale.

La nascita del circolo rappresenta un ulteriore tassello nell’organizzazione territoriale del Partito Democratico a Montefusco e punta a rafforzare il dialogo con la comunità locale, promuovendo iniziative, momenti di confronto e una maggiore partecipazione dei giovani alla vita politica del territorio.