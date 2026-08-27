Montefusco, la Fiera di Sant’Egidio si apre con la “discesa della bandiera”

MONTEFUSCO- “Dove la bandiera, ivi la fiera”. La storica Fiera di Sant’Egidio ci accompagna dal 1416. Più di 600 anni di storia per questa che fu ed è uno dei punti di riferimento fieristici del meridione e del nostro territorio in particolare. La Sagra giunge alla sua quarantasettesima edizione, organizzata dalla Pro Loco e dal Comune Montefusco, vi attende con piatti tipici della tradizione montefuscana, anche in versione vegetariana: fusilli alla francescana, carne di maiale e peperoni, crostoni di fagioli, caciocavallo impiccato, vini e dolci locali. Il programma 2026: Venerdì 28 agosto: Apertura ufficiale con la tradizionale “discesa della bandiera” e il corteo storico (ore 18.00). Dalle ore 21:00 intrattenimento musicale con il Nuovo Canzoniere della Ritta e della Manca.

Sabato 29 agosto: Dalle ore 21:00 intrattenimento musicale con il gruppo Rotarossa.Domenica 30 agosto: Dalle ore 21:00 intrattenimento musicale Baraonda Music Band