Montefusco, il 25 aprile rivolto ai giovani custodi della memoria e della resistenza

In occasione dell’80° anniversario della Liberazione dal nazifascismo, il Comune di Montefusco e il Forum dei Giovani di Montefusco organizzano il convegno “Il 25 Aprile rivolto ai giovani – Custodi della memoria e della Resistenza”, in programma venerdì 25 aprile 2025 alle ore 17:30 presso Palazzo Giordano Montefusco, (AV).

L’evento celebra il valore storico della Resistenza e rilancia il ruolo delle nuove generazioni come eredi e difensori dei suoi ideali di libertà, democrazia e giustizia sociale.

Interverranno:

Annibale Cogliano, Storico, Prof. Luigi Anzalone, Filosofo e scrittore, Daniela Esposito, Presidente ANPI sezione CGIL “R. Lieto” di Avellino; Erminio Fonzo, Presidente ANPI Benevento; Arturo Bonito, Consigliere comunale di Montefusco e Segretario Provinciale del Partito della Rifondazione Comunista -Federazione Irpina. A moderare il dibattito sarà Rosa Bianco, giornalista del Corriere dell’Irpinia.

«Ottant’anni dopo la Liberazione, il ricordo della Resistenza non può ridursi a una cerimonia retorica. Con la progressiva perdita dei testimoni diretti, i giovani devono farsi carico di custodire e attualizzare il messaggio antifascista. Questo anniversario è un monito: la democrazia e l’antifascismo vanno difesi ogni giorno, soprattutto in un’epoca in cui risorgono nazionalismi e disuguaglianze».

Il convegno affronterà temi cruciali come: La trasmissione della memoria storica nelle scuole e nei contesti educativi; il legame tra Resistenza e Costituzione; le nuove forme di impegno civile per contrastare razzismo, autoritarismo e disinformazione.