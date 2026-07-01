Montefusco conquista la bandiera arancione del Touring Club Italiano

Montefusco conquista la bandiera arancione, portando a 7 i borghi in Campania certificati dal Touring Club Italiano

Il marchio premia il fascino del borgo medievale nel cuore dell’Irpinia, la qualità dell’accoglienza e il lavoro svolto nella valorizzazione delle tradizioni locali. Montefusco si distingue per il patrimonio storico e architettonico, per le lavorazioni artigianali del tombolo e della ceramica e per il forte legame con le eccellenze vitivinicole che caratterizzano il territorio. Montefusco rafforza ulteriormente la presenza della Campania nella rete delle Bandiere Arancioni, una regione che sta investendo sempre più nella promozione del turismo dei borghi e nella valorizzazione delle identità locali.

“La Bandiera Arancione rappresenta un riconoscimento per le comunità che investono nella qualità, nella cura del patrimonio e nell’accoglienza – dichiara Isabella Andrighetti, Responsabile Certificazioni e Programmi Territoriali del Touring Club Italiano – L’ingresso di Montefusco testimonia la capacità del territorio campano di valorizzare le proprie tradizioni, il patrimonio culturale e le eccellenze locali trasformandole in opportunità di sviluppo sostenibile.”

Da ventotto anni il programma Bandiere Arancioni accompagna i piccoli centri italiani in percorsi di miglioramento continuo, contribuendo alla crescita dell’attrattività turistica e al rafforzamento delle economie locali.

Montefusco sarà, inoltre, protagonista dell’edizione 2026 di “Estate nei Borghi”, l’iniziativa del Touring Club Italiano che invita i viaggiatori a scoprire l’Italia più autentica attraverso eventi, esperienze e appuntamenti diffusi lungo tutta la Penisola.