Montefusco, chiesta la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese

“Questa mattina è stata formalmente depositata, presso il Comune di Montefusco, tramite PEC, una proposta di conferimento della Cittadinanza Onoraria alla Dott.ssa Francesca Albanese, Relatrice Speciale delle Nazioni Unite per i Territori Palestinesi Occupati a mia firma. La proposta – sottoposta all’attenzione del Sindaco Santangelo, della Giunta e del Consiglio Comunale – nasce da tre pilastri fondamentali. In primo luogo per un discorso di coerenza istituzionale dopo il riconoscimento dello Stato di Palestina , onorare chi ne difende i diritti umani è il passaggio etico conseguente. Successivamente perché Albanese, figlia illustre dell’Irpinia, incarna i valori di solidarietà e resistenza che forgiano la nostra identità territoriale. Ed infine il gesto assume particolare urgenza dopo le sanzioni personali subite dalla relatrice ONU da parte dell’amministrazione USA e le campagne diffamatorie internazionali. Conferire la cittadinanza onoraria alla Dott.ssa Albanese significa onorare l’Irpinia che diventa voce globale di giustizia attraverso le sue figlie migliori e contribuisce a rafforzare la tradizione internazionalista di Montefusco, già espressa con il voto per la Palestina. Oltre che mostrare il nostro sostegno nel respingere ogni intimidazione contro chi difende il diritto internazionale. La proposta sollecita all’ inserimento immediato nell’Ordine del Giorno del primo Consiglio Comunale utile. Montefusco non può mancare a questo appuntamento con la storia. Sarebbe un segnale luminoso per le nuove generazioni e per tutti i popoli in lotta per la dignità”. Così Arturo Bonito, Consigliere comunale del Gruppo “UniAmo Montefusco” e Segretario Provinciale Partito della Rifondazione Comunista – Federazione Irpina.