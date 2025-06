Montefusco conferisce la Cittadinanza Onoraria all’Arma dei Carabinieri

Nel pomeriggio di ieri, a Montefusco, presso l’ex carcere Borbonico, l’amministrazione comunale ha consegnato al Gen. D. Canio Giuseppe La Gala, Comandante della Legione Carabinieri Campania, la pergamena che ha sancito la Cittadinanza Onoraria all’Arma dei Carabinieri, deliberata all’unanimità lo scorso 19 maggio, in segno:

“di riconoscenza per l’alto senso del dovere e della fedeltà dimostrati a favore dello Stato e delle sue Istituzioni, per il contributo e gli interventi di prevenzione, vigilanza, repressione e controllo del territorio, per la difesa e sicurezza dei cittadini e della Comunità e per il fondamentale ruolo svolto dai Carabinieri in occasione di eventi drammatici dovuti ad eccezionali avversità atmosferiche o emergenza calamitose, inclusa l’emergenza sanitaria COVID- 19, nelle quali assicurano soccorso alla popolazione e coordinamento delle forze in campo”.

Oltre al Sindaco, Dott. Salvatore Santangelo e a rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e dell’Arma dei Carabinieri, alla cerimonia hanno presenziato il Prefetto della Provincia di Avellino, Dottoressa Rossana Riflesso e l’Arcivescovo di Benevento Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Felice Accrocca, altre Autorità civili, politiche, militari e religiose e centinaia di cittadini della comunità di Montefusco.

Dopo la deposizione della corona ai caduti nella piazza principale, la serata si è conclusa sulle note musicali magistralmente interpretate dalla Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri “Campania” che, ha scaldato il cuore di tutti i presenti, tra emozioni e scroscianti applausi, concludendo l’esibizione con “La Fedelissima”, marcia d’ordinanza dell’Arma dei Carabinieri di Luigi Cirenei e l’immancabile Inno Nazionale Italiano.