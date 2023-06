A Montefredane riapre il castello Caracciolo. L’appuntamento è per questa sera, venerdì 30 giugno, alle 20. Un appuntamento importante non solo per il centro irpino. L’antico maniero sorge su una collina dalla quale è possibile osservare l’intera Valle del sabato. Un autentico spettacolo.

Il castello è stato oggetto di un profondo intervento di restauro che ha però consentito il recupero delle due restanti torri. Possedeva anche cisterne per l’acqua, ancora visibili, e una neviera. In un avvallamento naturale è stato ricavato un anfiteatro destinato a fini culturali e ricreativi.

Il taglio del nastro con il presidente della Pro Loco, Antonio Polidoro, il sindaco Ciro Aquino e il presidente della Provincia di Avellino, Rizieri Buonopane. Al termine, spazio alla musica, start alla rassegna “Montefreejazz” a cura della Pro Loco, e alle degustazioni di prodotti tipici e vino.