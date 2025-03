Montefredane, Anna De Gisi riconfermata Presidente della Pro Loco

“Auguro un buon lavoro alla riconfermata Presidente della Pro Loco Montefredane, Anna De Gisi, e al nuovo direttivo, composto da Diamante Maria Renna, Liguori Gerardo, Valente Aquino, Pellegrino Luongo, Luigi Pisano e Rosanna Limongelli. Un sentito ringraziamento va ai membri uscenti che, nei mesi scorsi, hanno dedicato grande impegno e passione per il bene della nostra comunità”.

Questa la dichiarazione del sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, che prosegue: “Confido che la Pro Loco, anche con il nuovo assetto, saprà proseguire nel suo cammino, con un forte spirito di coesione tra direttivo e soci, e che promuoverà nuove iniziative per la valorizzazione del nostro territorio e della nostra cultura. Al contempo, sono certo che continueranno con successo le attività già avviate e apprezzate. In particolare, sono convinto che la collaborazione con il giornalista Luigi Pisano e con Diamante Renna, rappresentante delle cantine dell’Areale del Fiano, sarà fondamentale per mettere in luce le nostre bellezze naturali e le eccellenze enogastronomiche, sia materiali che immateriali. L’Amministrazione Comunale, come sempre, sarà al fianco della Pro Loco, sostenendo le sue iniziative e preparando l’accoglienza al regista statunitense Joe Dante, a cui è stata recentemente conferita la cittadinanza onoraria. Inoltre, siamo già pronti a dare il via alle tradizionali iniziative estive, a partire dalla “Notte bianca del Fiano”.