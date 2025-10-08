Montefredane inaugura il Punto Digitale Facile: un servizio gratuito per avvicinare i cittadini alle tecnologie digitali

Il Comune di Montefredane annuncia l’inaugurazione del Punto Digitale Facile, un nuovo spazio dedicato all’assistenza e alla formazione gratuita per l’utilizzo dei servizi e delle tecnologie digitali.

L’appuntamento è fissato per sabato 11 ottobre 2025 alle ore 16:30 presso la Sala Consiliare “G. Pisano” di Montefredane (AV).

Il Punto Digitale Facile rappresenta un’opportunità concreta per i cittadini di tutte le età che desiderano migliorare le proprie competenze digitali, accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e imparare a utilizzare strumenti tecnologici sempre più centrali nella vita quotidiana.

L’iniziativa rientra nel progetto promosso dalla Regione Campania, in collaborazione con IFEL Campania e con il supporto del programma europeo NextGenerationEU, ed è parte integrante della strategia nazionale per la transizione digitale.

Presso il Punto Digitale Facile sarà possibile: ricevere assistenza personalizzata; partecipare a percorsi formativi gratuiti; acquisire competenze digitali di base e avanzate; essere accompagnati nell’utilizzo dei principali servizi online (SPID, PagoPA, app IO, ecc.).

All’inaugurazione sarà presente il coordinatore del progetto, Fabio Siricio, che accompagnerà i cittadini alla scoperta delle opportunità offerte dal nuovo servizio.

Il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, sottolinea: «Con il Punto Digitale Facile vogliamo rendere la tecnologia accessibile a tutti i cittadini, senza lasciare indietro nessuno. È un passo importante per favorire l’inclusione digitale e avvicinare la comunità alle opportunità offerte dall’innovazione».

L’inaugurazione sarà un momento di incontro, confronto e partecipazione, al quale sono invitati tutti i cittadini, le associazioni e le realtà del territorio.

Lo sportello sarà aperto alla cittadinanza ogni martedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 presso la Casa Comunale.