Montefredane inaugura il Parco Giochi della Legalità dedicato a Paolo Emanuele Borsellino

Montefredane – Venerdì 12 giugno 2026, alle ore 18:30, presso il suggestivo Castello Caracciolo, sarà inaugurato il nuovo Parco Giochi della Legalità “Paolo Emanuele Borsellino”, magistrato antimafia che ha sacrificato la propria vita nella lotta contro la criminalità organizzata.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Montefredane con il sostegno del Ministero dell’Interno, è stata realizzata grazie al Fondo per la promozione della legalità e il supporto agli amministratori locali vittime di atti intimidatori, annualità 2024. Un progetto che punta a trasformare uno spazio pubblico in un presidio permanente di valori civici, memoria e partecipazione.

Alla cerimonia inaugurale prenderà parte il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, intervistato dal giornalista Gianni Colucci, responsabile della redazione de Il Mattino di Avellino. L’evento rappresenterà un momento di riflessione sul ruolo delle istituzioni nella diffusione della cultura della legalità e sull’importanza di tramandare alle nuove generazioni l’esempio di chi ha combattuto per la giustizia.

La serata sarà inoltre arricchita da una degustazione del Fiano dell’areale di Montefredane, eccellenza enologica del territorio, a testimonianza del legame tra identità locale, valorizzazione delle tradizioni e sviluppo sociale.