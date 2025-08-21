Montefredane, il sindaco Aquino scrive a Piantedosi: venga a visitare l’area produttiva

MONTEFREDANE- “Alla luce dei recenti fatti di cronaca che hanno interessato la frazione di Arcella e nella consapevolezza del valore che la presenza delle Istituzioni riveste per la vita dellecomunità locali, desidero rivolgerLe un formale invito a visitare il nostro territorio e, in particolare, il distretto produttivo di Arcella, destinatario della prima Autorizzazione Unica ZES in Italia”. Dopo il raid intimidatorio ai danni di un bar della frazione Arcella, il primo cittadino di Montefredane Ciro Aquino ha scritto al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per chiedergli una visita nel comune dell’hinterland avellinese. Anche alla luce del valore simbolico che assumerebbe questa presenza: “Si tratta- scrive il sindaco di Montefredane- di un’area di rilevanza strategica, non solo economica ma anche sociale, per l’intera provincia, che oggi più che mai avverte l’esigenza di percepire concretamente la vicinanza dello Stato. La Sua presenza costituirebbe un segnale forte e significativo di attenzione e sostegno nei confronti dei cittadini, delle imprese e di tutti gli operatori che quotidianamente contribuiscono allo sviluppo del territorio”. Aquino ha anche scritto al Prefetto Rossana Riflesso per chiedere di poter partecipare al prossimo Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza sui recenti fatti di cronaca.