Montefredane, il Presidente Landi incontra il sindaco per riflettere sulla memoria

Questa mattina, il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, ha accolto nel Municipio il Presidente Nazionale dell’Associazione Combattenti e Reduci, Antonio Landi. Durante l’incontro, il Presidente ha reso omaggio al monumento dedicato ai cittadini di Montefredane caduti nelle due guerre mondiali. L’incontro si è focalizzato su iniziative incentrate sulla memoria storica e sull’importanza di non dimenticare gli orrori della guerra. Saranno coinvolte le scuole e le nuove generazioni, affinché possano comprendere appieno il dramma della guerra, che ancora oggi affligge diverse aree del mondo. Il Presidente Landi ha ringraziato il sindaco Aquino per l’accoglienza e per aver condiviso insieme alcune proposte per il futuro.