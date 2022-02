Montefredane, in giro invece che ai domiciliari: scatta la denuncia dei carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Avellino. Nei guai un 60enne della provincia di Salerno per evasione.

L’uomo, agli arresti domiciliari a Montefredane, al momento del controllo non era presente nell’abitazione prevista per tale misura restrittiva. Dopo poco i carabinieri hanno notato il detenuto alla guida di un’auto. Fermato e condotto in Caserma, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, il 60enne è stato sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari.