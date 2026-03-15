Montefredane celebra la Giornata dell’Unità Nazionale: il Sindaco consegna la Costituzione agli studenti

In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera, che si celebra il 17 marzo, l’Amministrazione Comunale di Montefredane promuove un momento di incontro dedicato ai più giovani e ai valori fondanti della Repubblica.

L’iniziativa prevede un appuntamento con gli alunni della scuola secondaria di primo grado, durante il quale il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, consegnerà agli studenti una copia della Costituzione della Repubblica Italiana. All’incontro per la consegna della Carta costituzionale è stato invitato anche il dirigente scolastico, Attilio Lieto.

Un gesto simbolico ma allo stesso tempo concreto, pensato per avvicinare le nuove generazioni ai principi di cittadinanza, legalità e partecipazione democratica.

Il volume donato agli studenti è arricchito dalla prefazione della senatrice Maria Elisabetta Alberti Casellati, ministro per le Riforme istituzionali della Repubblica Italiana, e rappresenta uno strumento di conoscenza e riflessione sui diritti e sui doveri che sono alla base della vita democratica del Paese.

«L’incontro sarà anche un’occasione di dialogo con i ragazzi, chiamati a confrontarsi con il significato e l’attualità dei valori sanciti dalla Carta costituzionale. L’obiettivo dell’Amministrazione è rafforzare nei giovani la consapevolezza dell’importanza delle istituzioni e del ruolo attivo che ogni cittadino può svolgere nella comunità», ha spiegato il sindaco Ciro Aquino, che ha aggiunto: «Si tratta di un momento educativo e civico che si inserisce nelle iniziative promosse a livello nazionale per celebrare l’unità del Paese e ricordare i principi che guidano la vita della Repubblica».