Montefredane contro le discriminazioni: una giornata di umanità, ascolto e impegno

La Giornata Internazionale per l’Eliminazione delle Discriminazioni Razziali, svoltasi presso la Biblioteca Comunale di Montefredane e organizzata dal SAI di Montefredane con la collaborazione del Centro Studi Monsignor Errico Spiniello, è stata un momento intenso e partecipato, capace di unire riflessione, ascolto e profonda umanità.

All’iniziativa ha preso parte anche il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, a testimonianza dell’attenzione dell’Amministrazione verso temi come l’inclusione, il rispetto e la tutela dei diritti umani.

Particolarmente significativo è stato l’intervento di don Fabio Mauriello, che con parole incisive ha saputo toccare il cuore dei presenti. Il suo contributo ha richiamato tutti a una responsabilità concreta: non limitarsi a condannare le discriminazioni, ma scegliere ogni giorno di costruire relazioni autentiche, fondate sul rispetto e sull’accoglienza. Don Fabio Mauriello ha trasmesso un messaggio forte, di fede vissuta e impegno quotidiano, ricordando che l’incontro con l’altro è sempre un’opportunità di crescita reciproca.

Ancora più toccante è stata la testimonianza di Mohamed, un giovane beneficiario del progetto SAI MSNA di Montefredane. Con grande coraggio ed emozione ha raccontato il suo viaggio, le difficoltà affrontate e la speranza che lo ha sostenuto lungo il cammino. Le sue parole hanno dato un volto concreto ai temi dell’accoglienza e dei diritti, trasformando numeri e concetti in una storia viva, capace di commuovere e far riflettere profondamente tutti i presenti.

L’evento si è così rivelato non solo un’occasione di sensibilizzazione, ma un vero incontro di storie e di umanità, lasciando nei partecipanti un segno forte e la consapevolezza che l’inclusione si costruisce, passo dopo passo, insieme.