Montefredane celebra i 90 anni di Padre Vittorino Grossi

Sabato 7 giugno, alle ore 18:00, nella Chiesa Arcipretale di Maria Santissima del Carmine di Montefredane, sarà presentato il volume “Novant’anni nella luce di Agostino – Montefredane per i 90 anni di Padre Vittorino Grossi”, a cura del prof. Antonio Polidoro.

Intellettuale di levatura internazionale e tra i massimi studiosi di Sant’Agostino, Padre Vittorino è confratello e amico carissimo di Papa Leone XIV. Figlio illustre di Montefredane, ha recentemente consegnato personalmente al Pontefice una copia del volume, pubblicato dall’Amministrazione Comunale in piena sintonia con l’Ordine degli Agostiniani.

Il libro si apre con la prefazione del Priore Generale dell’Ordine, che firma anche un profilo biografico di grande valore dedicato a Padre Vittorino.

La presentazione — affidata al giornalista RAI Antonio Scoppettuolo, al parroco don Tonino, a Mons. Antonio Dente e a don Sabino Accomando — rappresenta un momento di profondo significato per la nostra comunità, che si ritrova per onorare un suo figlio amatissimo, presente ogni anno alle celebrazioni in onore della Madonna del Carmine.

“Montefredane guarda con orgoglio e gratitudine al cammino di un uomo che ha saputo coniugare l’eredità della nostra terra con una vocazione autenticamente universale”, spiega il sindaco, Ciro Aquino, che aggiunge: “La sua dedizione al Vangelo, la passione per lo studio e l’instancabile opera di divulgazione rappresentano un faro di ispirazione per le generazioni future. Tutta la comunità desidera esprimere a Padre Vittorino i più sentiti auguri per questo importante traguardo. La sua vita testimonia come radici profonde possano sostenere un percorso capace di raggiungere i vertici più alti della conoscenza e della fede”