Montefredane, botte durante la festa: assolti i quattro imputati per rissa

MONTEFREDANE- Assolti “perchè il fatto non sussiste” dall’accusa di rissa, quella avvenuta nell’agosto del 2018 durante una festa a Montefredane. Questa la decisione del giudice monocratico del Tribunale di Avellino Sonia Matarazzo nei confronti di quattro imputati per la presunta rissa, tutti di età compresa tra i 35 ed i 50 anni, difesi dagli avvocati Stefano Vozella, Michele Fratello, Antonio Visone e Luca Penna. La Procura aveva chiesto per tutti e quattro la condanna. Evidentemente l’istruttoria dibattimentale non ha dimostrato che quella avvenuta in occasione della kermesse “Fredane in Borgo”, in Piazza Municipio dove era scoppiata la zuffa, potesse configurarsi come una rissa. Bisognerà attendere per questo le motivazioni del verdetto di primo grado. Le indagini ed il primo intervento sul posto erano state condotte dai Carabinieri della locale stazione.