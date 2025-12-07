Montefredane, apprezzamento nazionale per Fiano & Fuoco

Un successo straordinario per la serata inaugurale di Fiano & Fuoco, la kermesse dedicata al Fiano di Avellino con particolare attenzione all’areale di Montefredane. Tantissimi i visitatori, oltre ogni previsione, che hanno affollato le vie del borgo irpino, arrivando non solo da tutta la Campania, ma anche da Puglia, Calabria, Basilicata e Lazio, tra camper e pendolari richiamati dall’eccellenza enogastronomica del territorio.

Un riconoscimento nazionale



Ad aprire ufficialmente l’evento con il taglio del nastro è stato Angelo Radica, presidente nazionale delle Città del Vino, che ha annunciato un importante riconoscimento per Montefredane: “Montefredane sarà sede di un consiglio nazionale delle Città del Vino. In primavera organizzeremo un’iniziativa di carattere nazionale proprio nel comune del Fiano Docg di Avellino, che vanta una vigna del bianco capace di emozionare i palati più fini in tutto il mondo. Siamo convinti che questa manifestazione, promossa dal sindaco e dall’Amministrazione comunale, meriti di essere ulteriormente incoraggiata”.

Il sostegno istituzionale del Governo

Presente con un videomessaggio, il sottosegretario al Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Luigi D’Eramo, ha espresso apprezzamento per l’iniziativa e sottolineato il sostegno del Governo: “Questo evento, ideato nel 2021 dopo la pandemia, ha ricevuto il contributo del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e Foreste nell’ambito delle iniziative di rilievo locale, regionale e interregionale che valorizzano le eccellenze enogastronomiche del territorio, in particolare il Fiano di Avellino Docg, contribuendo a promuovere la resilienza delle comunità rurali di cui sono un simbolo i bracieri, protagonisti di Fiano e Fuoco”.

D’Eramo ha evidenziato come l’agroalimentare rappresenti “in Irpinia, in Campania, in tutta Italia, un settore strategico per l’economia, l’occupazione, per la vitalità delle nostre terre e al tempo stesso parte fondante della nostra cultura e del nostro stesso modo di vivere e di essere”.

Il sottosegretario ha inoltre ribadito l’impegno del Masaf per le aree interne: “Le aree interne e rurali rappresentano il cuore vivo del paese e sono fondamentali per il futuro dell’agricoltura. Per questo il Masaf sta lavorando affinché l’attuale strategia nazionale per le aree interne sia integrata da un’apposita strategia agricola. Il settore primario può rappresentare una fondamentale leva di un nuovo sviluppo per questi territori, contribuendo a far crescere anche un diverso tipo di turismo sostenibile, trainato dai tanti prodotti tipici, unici, che caratterizzano le province e le regioni italiane”.

Concludendo il suo messaggio, D’Eramo ha sottolineato come meriti ”apprezzamento il sindaco Ciro Aquino per questa iniziativa. Vivere eventi come Fiano&Fuoco significa valorizzare l’identità profonda dei nostri territori, sostenere le comunità locali e promuovere un modello di sviluppo che tiene insieme qualità, tradizione e capacità di accoglienza. Questo evento contribuirà a far conoscere a un pubblico sempre più vasto i sapori dell’Irpinia e le antiche tradizioni del vostro borgo”.

La soddisfazione del sindaco

Soddisfazione nelle parole del sindaco Ciro Aquino, che ha dichiarato: “Tanto lavoro, tanto impegno, tanti amici che hanno scelto di dare una mano, ma ancora tanti altri che hanno scelto di partecipare, di venire a degustare qualche piatto, a sorseggiare qualche calice, a riscaldarsi intorno ai bracieri. Siamo felici, sono stanco, ma insieme possiamo condividere nuove esperienze di promozione territoriale e crescita culturale!”.

L’evento prosegue nei prossimi giorni, confermandosi come una delle manifestazioni enogastronomiche di riferimento del Sud Italia, capace di coniugare tradizione, qualità e valorizzazione territoriale.