Monteforte, un concorso di idee per riqualificare l’area dei Gaudi

Un concorso di idee, sfruttando i finanziamenti del “Fondo concorsi di progettazione e idee per la coesione territoriale” per riqualificare l’area dei Gaudi: è l’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale di Monteforte Irpino, guidata dal sindaco Costantino Giordano. Il concorso di progettazione, denominato “Riqualificazione urbanistica e sviluppo territoriale della località Gaudi”, sarà presentato nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà giovedì 19 maggio alle ore 10,30 presso la Casa della Cultura di Monteforte Irpino.

Alla conferenza parteciperanno, tra gli altri, Domenico Gambacorta, consigliere per la Strategia nazionale Aree Interne, delegato direttamente dal Ministro Mara Carfagna, il consigliere regionale Maurizio Petracca il Presidente della Provincia di Avellino, Rino Buonopane, il Presidente dell’Ordine degli architetti di Avellino, Erminio Petecca, il professor Armando Montefusco, la giornalista Eleonora Davide. A fare gli onori di casa il Sindaco Costantino Giordano, il consigliere comunale Carmine Tomeo e il Responsabile dell’Ufficio tecnico comunale Franco Archidiacono.

I Gaudi è una delle frazioni di Monteforte Irpino, attualmente abitata da circa 80/85 persone, che si sviluppa lungo l’attuale strada statale 7 bis che segue il tracciato della vecchia strada Regia che collegava le puglie con Napoli e oggi è un quartiere marginale del comune di Monteforte, quasi caduto nell’oblio, perché sono venute meno tutte quelle attività che erano concentrate a ridosso della strada dei commerci, anche in virtù della costruzione del tracciato autostradale che collega Napoli ad Avellino.

“Uno degli obiettivi che ha sempre guidato la mia azione amministrativa, è sempre stato quello della riqualificazione dei quartieri periferici. Ci siamo sempre sforzati di creare le condizioni per favorire un miglior collegamento con il centro cittadino di Monteforte da un lato e con i comuni limitrofi dall’altro. Tutto ciò sfruttando le caratteristiche del territorio irpino che ben si presta a un turismo di montagna”, spiega il sindaco. Gli interventi di questo progetto dovranno avere, allora, come obiettivo principale proprio quello di favorire l’aggregazione dell’area periferica dei Gaudi al centro di Monteforte, di creare degli spazi di svago e tempo libero per le famiglie residenti. L’intervento complessivo inoltre dovrà evidenziare il tema dell’accesso, la caratteristica di ingresso al valico di Monteforte, un segno tangibile capace di richiamare l’attenzione ed indurre alla sosta, una sorta di invito ad un percorso emozionale che deve ancora avvenire e che troverà svolgimento nel prosieguo del cammino.