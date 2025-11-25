Monteforte, testa a testa per tutta la notte Siricio la spunta per 42 voti su De Falco

MONTEFORTE IRPINO – Quarantadue voti. Quelli che hanno segnato la differenza dopo una notte di scrutinio al cardiopalma per sostenitori e candidati di “E’ Ora” e “Scegliamo Monteforte”. Alla fine e’ Fabio Siricio il nuovo sindaco di Monteforte Irpino. 2383 voti per la sua compagine, 2383 per quella guidata da Paolo De Falco. Le operazioni di scrutinio si sono chiuse all’alba. Gli esiti dell’ ultima sezione comunicati alle 7:26 di questa mattina. In paese però ad annunciare una svolta dopo ore di attesa sono stati fuochi di artificio e caroselli, subito scattati.