Monteforte, stop al voto estivo: il Consiglio di Stato congela la decisione del Tar

Il Consiglio di Stato ha disposto la sospensione della sentenza del Tar Campania – Sezione di Salerno – che aveva stabilito lo svolgimento di nuove elezioni comunali a Monteforte Irpino il 9 e 10 agosto. La decisione è arrivata nell’ambito del ricorso presentato da Fabio Siricio contro Paolo De Falco. Nel corso della camera di consiglio del 16 luglio, la Quinta Sezione ha ritenuto opportuno mantenere invariata l’attuale situazione amministrativa fino alla definizione della controversia.

Accogliendo la richiesta cautelare dell’appellante, il Consiglio di Stato ha quindi bloccato, in via temporanea, gli effetti della pronuncia del Tar. Il giudizio nel merito è stato calendarizzato per l’udienza pubblica del 22 ottobre 2026, data in cui i giudici saranno chiamati a pronunciarsi definitivamente sulla vicenda elettorale.