Monteforte, scuole chiuse oggi per maltempo: si torna in aula domani

Il tanto atteso ritorno tra i banchi, previsto per oggi, giovedì 11 settembre, è stato rinviato a causa dell’allerta meteo arancione diramata per il territorio comunale. L’allerta è valida dalle ore 9:00 del 10 settembre fino alle ore 9:00 dell’11 settembre e ha spinto il Commissario Prefettizio a firmare un’ordinanza urgente che prevede la chiusura di tutte le scuole, pubbliche e private, di ogni ordine e grado.

Il provvedimento riguarda anche la chiusura dei parchi pubblici e del cimitero comunale, oltre a una serie di divieti precauzionali per garantire la sicurezza della popolazione. In particolare, è stato disposto: