Monteforte Irpino: scontro tra due auto, donna liberata dalle lamiere e trasportata in ospedale

Nella tarda serata di ieri 25 novembre, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti nel territorio del comune di Monteforte Irpino, in via Taverna Campanile alla frazione Alvanella, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture. Nel violento impatto una donna del posto rimaneva bloccata nell’abitacolo e dopo averla liberata è stata affidata ai sanitari del 118 intervenuti per essere trasportata presso l’ospedale Moscati di Avellino dove è stata sottoposta a cure mediche. Gli occupanti dell’altra auto sono stati visitati sul posto e al momento non hanno fatto ricorso al ricovero ospedaliero. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza e i Carabinieri della Stazione di Avella e del Nucleo Radiomobile di Avellino hanno effettuato i rilievi dell’incidente.