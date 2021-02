Monteforte Irpino: litiga e spara un colpo in aria

Paura ieri mattina a Monteforte Irpino, in via Piano Alvanella, dove un uomo ha sparato un colpo di pistola in aria dopo una lite.

Sul posto sono giunti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Avellino e quelli di Baiano dopo una richiesta di aiuto.

Come riporta il Quotidiano del Sud, tutto avrebbe avuto inizio dopo una lite tra due 60enni, entrambi residenti nel comune di Mercogliano.

Uno dei due uomini, dopo il litigio, è andato via, ma poco dopo è ritornato con una pistola, legalmente detenuta, e ha minacciato il rivale esplodendo un colpo in aria per poi allontanarsi.

L’uomo è stato rintracciato e denunciato in stato di libertà alla Procura. La pistola è stata sequestrata per accertamenti.