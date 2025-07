Monteforte Irpino, incendio in un deposito: accertamenti in corso da parte dei Carabinieri

Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Baiano in merito all’incendio divampato nel pomeriggio all’interno di un deposito di casalinghi e detersivi, ubicato in via Taverna Campanile. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Avellino, impegnati nelle operazioni di spegnimento. Al momento non si registrano feriti.