Monteforte Irpino, grande successo per il Carnevale all’insegna della creatività e dell’inclusione

Monteforte Irpino (AV) – Si è svolta con grande partecipazione e successo, nella giornata di ieri, l’iniziativa “Crea la tua mascherina”, il primo laboratorio creativo gratuito dedicato ai bambini, che ha animato il Carnevale di Monteforte Irpino trasformandolo in un momento di condivisione, inclusione e promozione della creatività. L’evento ha visto protagonisti numerosi bambini e famiglie del territorio, coinvolti in un’esperienza ludico-educativa basata sull’uso di materiali semplici e tecniche creative, finalizzate a stimolare l’immaginazione, la manualità e la socializzazione. L’iniziativa segna l’avvio di una nuova collaborazione tra MAB Associazione e l’Associazione Fenestrelle, un progetto ideato e realizzato interamente da donne: la consigliera Rosa De Sapio, Manuela e Pamela Ercolino, make-up artist, e la presidente dell’associazione Fenestrelle. Un gruppo di professioniste unite dalla volontà di promuovere attività culturali e sociali a forte impatto territoriale. “L’obiettivo – spiegano la consigliera comunale Rosa De Sapio – è quello di creare percorsi laboratoriali rivolti a piccoli e grandi, capaci di coniugare momenti di svago con esperienze manipolative, introducendo elementi di innovazione attraverso la fusione tra creatività e valorizzazione del territorio”. “Crea la tua mascherina” rappresenta il primo appuntamento di un programma più ampio: nelle prossime settimane verrà infatti presentato un calendario di iniziative che interesserà diversi ambiti, dalla cultura all’educazione, dal benessere all’arte, con l’obiettivo di rafforzare il senso di comunità e favorire la partecipazione attiva dei cittadini. Un progetto che punta a rendere Monteforte Irpino sempre più protagonista di esperienze inclusive, formative e di qualità, capaci di valorizzare il talento e le energie presenti sul territorio.