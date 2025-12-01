A Monteforte Irpino centrati 16mila euro al Lotto

Campania protagonista con il Lotto grazie a sette vincite per un totale che sfiora i 95mila euro. Venerdì 28 novembre, come riporta Agipronews, vinti 19.500 euro a Sarno, in provincia di Salerno, con tre ambi e un terno in via San Valentino, stesse sorti indovinate a Gragnano, in provincia di Napoli, per un colpo da 14.500 euro in via Madonna delle Grazie. Ad Arzano (NA) invece centrato un terno da 9mila euro in via Casandrino, seguito da un ambo da 7.500 euro realizzato a Scafati (SA) in via Pasquale Vitiello. Nell’estrazione successiva, vinti 16mila euro Monteforte Irpino (AV) in piazza Umberto I, centrata una quaterna da 14.400 a Caserta in via Roma, mentre un altro terno porta 13.500 euro a un giocatore di Salerno in via dei Principati. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,1 miliardi di euro dall’inizio del 2025.