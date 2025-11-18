Monteforte, Giulia Valentino: “Il nostro Comune sarà smart e tecnologico”

“Nei primi giorni di amministrazione avvieremo un piano di riorganizzazione complessiva del Comune, che sarà sempre più smart e tecnologico per essere ancora più vicino ai cittadini”. La candidata sindaco di “Noi per Monteforte” Giulia Valentino anticipa la partecipazione di Monteforte Irpino all’avviso pubblico “Risorse in Comune”, promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica e realizzato in collaborazione con Consip SpA, Invitalia e Formez PA. La misura punta a sostenere il rinnovamento delle PA locali attraverso le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nel contesto dell’iniziativa Next Generation EU.

“La mia squadra è già al lavoro – rilancia – per cogliere l’interessante opportunità che

ci consentirà di creare nuovi spazi dinamici, flessibili e funzionali a supporto delle attività svolte quotidianamente negli uffici pubblici. Con la nuova misura potremo potenziare l’efficienza informatica in modo da facilitare la comunicazione tra il personale. La nostra amministrazione si aprirà ad una gestione più innovativa delle informazioni, garantendo così servizi di qualità ai cittadini”.

Quindi spazio a interventi di riqualificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro e di sviluppo digitale, attraverso l’introduzione di nuove tecnologie. L’ultimo tassello è la valorizzazione del personale “che sarà formato e, grazie alla nuova dotazione informatica e tecnologica, potrà lavorare anche al di fuori dell’ufficio tradizionalmente inteso, garantendo, contestualmente, continuità operativa e sicurezza dei dati. Un impegno – conclude Giulia Valentino – che guarda ai cittadini nel segno della trasparenza e della qualità dei servizi offerti”.

Con una dotazione complessiva di 100 milioni di euro, l’Avviso – finanziato nell’ambito della Missione 1, Componente 1, Investimento 2.3, Sub-investimento 2.3.2 “Sviluppo delle capacità nella pianificazione, organizzazione e formazione strategica della forza lavoro” del PNRR – mira infatti a rafforzare concretamente la capacità amministrativa delle amministrazioni locali, sostenendone il processo di trasformazione organizzativa e digitale e migliorando l’efficienza complessiva dei servizi pubblici.