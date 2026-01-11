Monteforte in festa, tra magia e integrazione

È ancora tempo di festa, magia, incontri e integrazione a Monteforte Irpino. Il sipario sugli eventi natalizi organizzati dall’amministrazione guidata dal sindaco Fabio Siricio, con la giunta che ha provveduto ad illuminare il paese nel periodo delle vacanze invernali con le proprie indennità, calerà definitivamente oggi pomeriggio, domenica 11 gennaio, con una giornata che si preannuncia speciale ed emozionante sotto tutti i punti di vista.

Per dare l’arrivederci a tutti i bambini della città, la Befana e Babbo Natale arriveranno carichi di doni e tante sorprese direttamente dal cielo, per uno spettacolo mozzafiato, tutto da vivere, tutti insieme. Uno spettacolo già collaudato del Nucleo M.A.F. Soccorso Montano Alluvionale e Fluviale del Coordinamento ProCiv di Avellino che si addestrano e donano il loro tempo libero per la gioia di tutti i bambini d’Irpinia. Diverse le tappe effettuate in provincia di Avellino e oggi, la grande conclusione a Monteforte Irpino.

Con l’arrivo di Befana e Babbo Natale, lo spazio antistante Palazzo Loffredo sarà un vero e proprio villaggio del divertimento e della condivisione, con attività ludiche, palloncini, regali, caramelle, il carretto dello zucchero filato e dei popcorn, artisti di strada e mascotte. Festa grande per tutti, insomma, per i piccini, ma anche per i grandi, dalle 16 alle 18.

Spazio anche alla sinergia, all’inclusione e alla costruzione di legami tra persone e territori.La Cooperativa Intra e la Cooperativa Lilliput, enti gestori del progetto Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) sul territorio di Monteforte Irpino,curerà una parte delle attività coinvolgendo bambini e famiglie in accoglienza. Un’occasione speciale per creare un ponte tra comunità locale, integrazione e partecipazione attiva.

Un evento magico per grandi e piccini, dunque, per salutare Babbo Natale, la Befana e le festività natalizie, celebrando all’unisono il valore dello stare insieme.

Un arrivederci al Natale in grande stile e poi, alle 19.30, la ciliegina sulla torta: al centro sociale Fenestrelle andrà in scena Il Berretto a Sonagli di Luigi Pirandello a cura dell’Associazione L.A.T.I.