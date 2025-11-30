Monteforte, da domani uffici comunali di nuovo aperti tutti i giorni

Detto, fatto. Così come annunciato più volte in campagna elettorale, il sindaco di Monteforte Irpino, Fabio Siricio, non ha perso tempo. Porte aperte al Comune, Palazzo Loffredo, come promesso, si apre di nuovo alla città. Da domani, lunedì 1 dicembre, gli uffici comunali, infatti, non saranno aperti solo due giorni a settimana ma tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, seguendo un calendario che è possibile consultare sul sito istituzionale del Comune (in prevalenza, gli orari sono questi: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12 e martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30).

E proprio dalla riorganizzazione della macchina amministrativa è partito il lavoro del neo primo cittadino e della sua squadra. Siricio ha fatto il punto con gli uffici, con i dirigenti e con gli impiegati.

Ma dalla scrivania al territorio il passo è stato breve. Il sindaco ha effettuato già diversi sopralluoghi in alcune zone di Monteforte Irpino che presentano maggiori criticità mentre è in corso una verifica su tutti gli impianti di pubblica illuminazione presenti in paese. «Come abbiamo detto in campagna elettorale – sottolinea Siricio – la sicurezza dei cittadini è uno dei punti prioritari del nostro programma, pertanto monitorare l’illuminazione pubblica è fondamentale anche sotto questo aspetto».

Diversi ed importanti anche gli impegni istituzionali del nuovo sindaco. Siricio ha partecipato in maniera molto sentita al 45° anniversario della scomparsa del brigadiere del Corpo Forestale dello Stato Guido de Santis, nato a Monteforte Irpino, che perse la vita «a causa dell’eccezionale e prolungato sforzo fisico e psichico, generosamente profuso nelle difficili operazioni di soccorso ai propri cittadini, nel giorni successivi al tragico terremoto del 23 novembre 1980».

Ricordando proprio la “fragilità” del territorio montefortese, il sindaco non è voluto mancare all’evento organizzato dal Ministero dell’Interno e dai Vigili del Fuoco dal titolo “Fate presto. Dalla memoria alla prevenzione”. «Per la nostra amministrazione la prevenzione sarà un punto focale per garantire al territorio la massima tranquillità. Lavoreremo sodo anche in tal senso».