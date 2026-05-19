Monteforte: aperture straordinarie del Municipio per rinnovo carte d’identità

L’amministrazione di Monteforte Irpino guidata dal sindaco Fabio Siricio ha pensato, per l’espletamento di documenti importanti, anche a tutti coloro che durante la settimana, avendo impegni lavorativi, non possono adempiere ad una serie di incombenze. Ed ha quindi deciso di organizzare delle aperture straordinarie, durante alcuni week-end dei prossimi mesi, del Municipio per dare la possibilità a tutti di rinnovare le proprie carte d’identità che cesseranno di essere valide il prossimo 3 agosto.

Tre i cosiddetti open day della carta d’identità a Monteforte Irpino. Porte aperte degli uffici, dunque, anche sabato 23 e domenica 24 maggio, sabato 20 e domenica 21 giugno, sabato 11 e domenica 12 luglio.

Gli orari del fine settimana sono dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17. Gli orari ordinari settimanali prevedono il lunedì, mercoledì e venerdì su prenotazione per carte ancora valide, tutti i giorni accesso libero per casi di smarrimento, deterioramento o carta già scaduta.