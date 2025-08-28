Montefalcione si prepara a celebrare le tradizioni con le feste di Sant’Antonio e Santa Lucia

Domenica scorsa, 24 agosto, a Montefalcione si è rinnovata una tradizione antica e sentita, tramandata di generazione in generazione: la “Ciofeca”. Questa animata sfilata di strumenti musicali ha attraversato le vie del paese, annunciando con allegria l’inizio dei solenni festeggiamenti in onore di Sant’Antonio e Santa Lucia.

La festa di Sant’Antonio, che si terrà domenica 31 agosto, e la festa votiva di Santa Lucia Vergine e Martire, prevista per il 1° settembre, rappresentano momenti di profonda devozione e partecipazione comunitaria. Il programma religioso prevede le Sante Messe e la tradizionale processione per le vie del paese, occasioni di raccoglimento e fede.

Non mancherà però il ricco calendario civile che accompagnerà i festeggiamenti. Il 28 agosto, in Piazza G. Marconi, si terrà la cerimonia di inaugurazione dei solenni festeggiamenti in onore di Sant’Antonio e Santa Lucia, con l’accensione delle luminarie a creare un’atmosfera magica. La serata proseguirà con lo spettacolo “Un Mondo senza Confini” e a seguire concerto de “Aironi Neri” Tribute Band.

Il 29 agosto sarà una giornata all’insegna del divertimento con due appuntamenti: in Via Aldo Moro si esibirà il duo comico Arteteca, seguito dallo spettacolo “Ritmo 90 Tour 2025”, per ballare e divertirsi fino a tardi.

Venerdì 30 agosto spazio all’arte e allo spettacolo in Piazza G. Marconi con l’art performance del Maestro Sabino Matta, seguita dallo show musicale “Celentano! The Tribute Show” con Maurizio Schweizer. Chiusura di serata con DJ set a cura di Elia Sordillo b2b Davide Vega.

Lunedì 1° settembre, in occasione della festa votiva di Santa Lucia, si esibirà il Gran Concerto Bandistico “Vieni a suonare con noi – Città di Bracigliano”.

La festa culminerà il 2 settembre con una spettacolare gara pirotecnica, che vedrà sfidarsi quattro esperti fuochisti a partire dalle ore 22:00. A mezzanotte la cerimonia di premiazione del “Trofeo Città di Montefalcione 2025” e, a seguire, un grandioso spettacolo piromusicale chiuderà in bellezza questa straordinaria kermesse.