Montefalcione, raid in una tabaccheria. Ladri via con sigarette e contanti

Ancora una tabaccheria finisce nel mirino dei malviventi. Questa volta a Montefalcione, dove nella notte i malviventi sono entrati in azione portando via sigarette, sigarette elettroniche e il contante contenuto in un’apparecchiatura cambia monete. Il bottino del raid, avvenuto verosimilmente dopo l’effrazione dell’ingresso dell’esercizio commerciale, e’ ancora in corso di quantificazione da parte dei Carabinieri della locale stazione che indagano sul raid avvenuto nel comune dell’hinterland avellinese.