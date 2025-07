Montefalcione in festa: tre giorni di fede e musica in onore di San Pio da Pietrelcina

MONTEFALCIONE (AV) – Torna anche quest’anno l’attesissimo appuntamento con i festeggiamenti in onore di San Pio da Pietrelcina, nella contrada San Fele, che animeranno le serate dell’11, 12 e 13 luglio 2025. Un evento che unisce spiritualità, tradizione e intrattenimento.

Le celebrazioni religiose prenderanno il via venerdì 11 luglio con la Via Crucis alle ore 19.00 per le strade della contrada, invocando Padre Pio sulla via della croce.

Sabato 12 luglio, alle ore 19.30 sarà recitato il Santo Rosario, a cui seguirà, alle ore 20.00, la celebrazione della Santa Messa.

Domenica 13 luglio, il programma religioso proseguirà alle ore 18.00 con la recita del Santo Rosario, seguita alle ore 18.30 dalla solenne processione per le strade della contrada. A seguire, sarà celebrata la Santa Messa, e infine, lo spettacolo di fuochi pirotecnici.

Accanto alla devozione, spazio anche all’intrattenimento con tre serate all’insegna della musica, del ballo e della comicità:

Venerdì 11 luglio, dalle ore 21.00, serata danzante con “Pino Pino Live”, che proporrà un mix di liscio, latino-americano e balli di gruppo.

Sabato 12 luglio, sul palco salirà l’Orchestra Odissea, seguita alle 23.00 dall’attesissimo show comico di “Enzo e Sal”, direttamente dal programma televisivo Made in Sud.

Domenica 13 luglio, chiusura in bellezza con l’Orchestra Spettacolo Nuevo Ritmo, che porterà in scena liscio romagnolo, folk, latino e musica napoletana.

Durante le tre serate non mancheranno stand gastronomici con posti a sedere, dove sarà possibile gustare piatti tipici e vivere momenti di convivialità.

I festeggiamenti in onore di San Pio rappresentano un importante momento di aggregazione per Montefalcione, capace di unire la comunità locale in un’atmosfera di gioia, spiritualità e tradizione.