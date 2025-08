Montefalcione, III° Memorial “Due stelle nel cielo”: torneo di calcetto per ricordare Mariantonietta e Maria

Si è svolto ieri, 4 agosto, presso lo stadio comunale “Tommaso Bruno” di Montefalcione, il III° Memorial “Mariantonietta Cutillo & Maria D’Amore – Due stelle nel cielo”, torneo di calcetto femminile dedicato al ricordo delle due giovani concittadine scomparse prematuramente, ma rimaste vive nel cuore della comunità.

Un evento che, ancora una volta, ha unito sport, memoria e sentimento, coinvolgendo tutti in un momento di profonda partecipazione.

Particolarmente significativo l’intervento dell’Amministrazione Comunale di Montefalcione, pubblicato sulla pagina ufficiale dell’Ente, che ha voluto così ringraziare e commemorare:

“Vogliamo esprimere un sincero e profondo ringraziamento a tutte le persone che hanno partecipato, collaborato e reso possibile il Torneo di Calcetto Femminile in memoria di Maria D’Amore e Mariantonietta Cutillo, due giovani vite che troppo presto ci hanno lasciati, ma che resteranno per sempre vive nei cuori della nostra comunità.

Grazie alle atlete, alle famiglie, agli organizzatori, agli sponsor e a tutti coloro che con il loro impegno e la loro presenza hanno contribuito a trasformare questo evento sportivo in un momento di partecipazione, commozione e condivisione.

Attraverso lo sport, la solidarietà e l’unione, abbiamo voluto ricordare Maria e Mariantonietta non solo per la loro bellezza e dolcezza, ma per i sorrisi, l’energia e l’amore che hanno saputo donare a chi ha avuto la fortuna di conoscerle.