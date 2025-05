Montefalcione festeggia il 1° Maggio con “Sapore & Tradizione”

Un’intera giornata dedicata ai sapori autentici, alla cultura contadina e alla tradizione popolare: è questo il cuore pulsante della manifestazione “Montefalcione – Sapore & Tradizione”, organizzata dalla Pro Loco “Emilio Ruggiero” con il patrocinio del Comune, della Regione Campania e la collaborazione di Scabec.

Il ricco programma prende il via dalle 9:30 con l’apertura del Villaggio Gonfiabile, mascotte Disney, zucchero filato, popcorn e animazione itinerante, il tutto pensato per far felici i più piccoli. A seguire, artisti di strada, baby dance e modellazione di palloncini trasformeranno Piazza Guglielmo Marconi in un teatro a cielo aperto.

Alle 11:00 l’evento entra nel vivo con la rievocazione degli antichi mestieri, tra stand di artigianato e dimostrazioni dal vivo in Via Sant’Antonio Abate, riportando in vita usanze e saperi della tradizione.

Il pomeriggio sarà dominato dalla sfilata dei carri allegorici alle ore 15:00, con due giri previsti nel centro cittadino e la partecipazione del gruppo folkloristico “Zompa Cardillo” di Montemarano. Un momento di folklore autentico che unirà le comunità in un’atmosfera di festa e sana competizione, culminando nella premiazione finale alle 23:00 con i riconoscimenti assegnati dalla giuria tecnica e popolare.

Non mancheranno momenti adrenalinici come la parata HOG dei motociclisti Harley-Davidson alle ore 19:00, e il grande concerto serale della band Blue Stuff alle ore 21:00, sempre in Piazza Guglielmo Marconi.

Per tutta la durata dell’evento saranno attivi stand gastronomici a cura dell’azienda Passione e tradizione, con prodotti tipici locali, vino del territorio e piatti della cucina contadina.

Una festa che celebra il lavoro, la terra e il vino, valori che da sempre definiscono l’identità di Montefalcione.