Montefalcione celebra il 4 Novembre: un tributo ai Caduti e alle Forze Armate

Montefalcione si prepara a celebrare la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, una ricorrenza che ogni anno, il 4 novembre, rinnova la memoria e la gratitudine verso chi ha servito e serve tuttora la Patria con coraggio, dedizione e spirito di sacrificio.

Questa giornata rappresenta un’occasione preziosa per esprimere riconoscenza alle Forze Armate, che quotidianamente si impegnano per la difesa della libertà, della pace e della sicurezza dei cittadini. Ma, soprattutto, è un momento di profondo raccoglimento per ricordare tutti coloro che, anche giovanissimi, hanno donato la propria vita per l’Italia, testimoniando i valori più alti di amor di Patria e solidarietà nazionale.

La cerimonia ufficiale si terrà secondo il seguente programma:

-Ore 10:00, ritrovo presso Piazza G. Marconi.

– A seguire, si svolgerà il corteo che culminerà con la deposizione della Corona d’Alloro e la resa degli Onori ai Caduti presso il Monumento dei Caduti.

Alla commemorazione prenderà parte una delegazione di alunni dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII”, segno tangibile dell’importanza di trasmettere alle giovani generazioni il valore della memoria e del sacrificio. La cerimonia sarà accompagnata dal Concerto Bandistico della Banda “Città di Montesarchio”, che renderà omaggio ai Caduti con brani solenni e patriottici.

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Montefalcione invitano tutta la cittadinanza a partecipare a questo significativo momento di unità e riflessione collettiva.