Montefalcione accoglie il Maestro Bruno Canino

Un evento di grande prestigio attende la comunità di Montefalcione: domenica 3 agosto, alle ore 20:15, nella suggestiva cornice della Chiesa di Nostra Signora del Sacro Cuore, si esibirà uno dei nomi più illustri della musica classica internazionale: il Maestro Bruno Canino.

Pianista e didatta di fama mondiale, Bruno Canino, nato a Napoli, ha alle spalle una carriera straordinaria. Ha studiato pianoforte e composizione al Conservatorio di Milano, dove poi ha insegnato per 24 anni, e per dieci anni ha tenuto il corso di pianoforte e musica da camera al Conservatorio di Berna.

Attualmente insegna musica da camera con pianoforte alla Scuola di Musica di Fiesole.

Come solista e pianista da camera ha suonato nelle principali sale da concerto e festival europei, in America, Australia, Russia, Giappone e Cina.

È stato dal 1999 al 2002 direttore della Sezione Musica della Biennale di Venezia.

Tiene regolarmente masterclass per pianoforte solista e musica da camera, in Italia, Germania, Giappone, Spagna, e partecipa al Marlboro Festival negli Stati Uniti dove nel 2014 è stato per la ventesima volta.

L’arrivo del Maestro Canino a Montefalcione rappresenta un evento culturale di altissimo livello, un’opportunità rara per il pubblico locale di ascoltare dal vivo un artista di fama internazionale, in un contesto intimo e suggestivo come quello della Chiesa di Nostra Signora del Sacro Cuore.