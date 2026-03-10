Montecalvo, pista bituminata abusiva: tre denunciati dai Carabinieri

Nell’ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Ariano Irpino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, hanno deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria tre persone ritenute responsabili, in concorso tra loro, di violazioni alla normativa ambientale e paesaggistica.

Nello specifico, l’attività investigativa dei militari ha permesso di accertare che un uomo del posto, in qualità di proprietario di un fondo agricolo, unitamente a due imprenditori, aveva realizzato, in assenza di qualsiasi titolo autorizzativo, un circuito/pista con superficie bituminata di circa 2.000 metri quadrati.

L’area interessata dai lavori risultava sottoposta a vincolo idrogeologico e, pertanto, ogni intervento di trasformazione del suolo era subordinato al preventivo rilascio delle previste autorizzazioni da parte degli enti competenti.

Alla luce delle irregolarità riscontrate, i tre soggetti sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino perché ritenuti responsabili del reato di abusivismo edilizio in area sottoposta a vincolo idrogeologico.

Contestualmente, i militari hanno proceduto al sequestro penale dell’intera area interessata dall’opera abusiva.

L’attività rientra nel più ampio dispositivo di controlli predisposto dall’Arma dei Carabinieri a tutela del territorio e dell’ambiente, con particolare attenzione alla prevenzione di fenomeni di abusivismo e trasformazioni non autorizzate del suolo.