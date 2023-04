In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo che ricorre domani, 2 aprile, a Montecalvo Irpino dipinta di blu una panchina del Parco comunale “Peppino Impastato”. L’iniziativa tesa a lanciare un messaggio di sensibilizzazione sui diritti delle persone che vivono i disturbi dello spettro autistico e soprattutto per rilanciare un messaggio di inclusione sociale, ha visto insieme l’Istituto Comprensivo e l’Amministrazione comunale.

La prima pennellata blu, infatti, è stata proprio da parte del sindaco, Mirko Iorillo, poi a seguire i bambini della Primaria, i ragazzi della Secondaria, le docenti, qualche mamma ed anche qualche nonno. Tutti hanno voluto contribuire a colorare di blu la panchina simbolo di vicinanza alle persone che soffrono per questa patologia. Al termine dell’iniziativa anche un emblematico lancio di palloncini naturalmente di colore blu, il colore della giornata che simboleggia l’attenzione alle persone autistiche e alle loro famiglie, la ricerca ed il contrasto all’isolamento.

Il parchetto comunale di Montecalvo, particolarmente frequentato da adolescenti e famiglie, sta man mano diventando oltre che un luogo per la spensieratezza e la socializzazione, un luogo carico di significato per invitare alla riflessione su varie tematiche: intitolato a Peppino Impastato proprio per creare curiosità sulla figura del giornalista ucciso da “cosa nostra” e lanciare un monito contro le mafie, possiede anche una panchina rossa contro la violenza sulle donne, ed ora si arricchisce della panchina blu della consapevolezza sull’autismo.

“Un ringraziamento speciale agli alunni delle nostre scuole ed ai loro insegnanti – afferma Iorillo – per aver mostrato impegno e sensibilità sui diritti delle persone con sindrome dello spettro autistico e delle loro famiglie, favorendo la qualità dell’inclusione scolastica e sociale”.