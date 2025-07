Montecalvo Irpino, esplosione e furto bancomat: indagano i Carabinieri

Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino per risalire agli autori dell’esplosione e contestuale furto, verificatosi questa notte -con l’utilizzo di congegni esplosivi tipo “marmotta” – del dispositivo ATM Postamat in viale dei Pini in Montecalvo Irpino.

I fatti sono accaduti nel corso della nottata. Ancora in fase di quantificazione l’ammontare del bottino. Sul posto sono intervenuti i militari della Stazione Carabinieri di Montecalvo Irpino unitamente ai colleghi del Nucleo Operativo della Compagnia di Ariano Irpino, che stanno eseguendo i rilievi con il supporto degli artificieri della 7° sezione del Comando Provinciale di Napoli.