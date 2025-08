Galleria Monte Pergola, la Prefettura convoca i sindaci dopo il loro appello

SOLOFRA- Un vertice con i sindaci a Palazzo di Governo per discutere sulla Galleria Monte Pergola, che da ieri fino al 6 settembre sarà off limits alle auto e consentirà il passaggio solo ai mezzi pesanti, tra cui i tir che trasportano pomodori. Da ieri e’ attiva la chiusura della Galleria Monte Pergola, sul raccordo Avellino-Salerno, nella fascia 10.00-14.00 dal lunedì al venerdì. Stop alle auto e ai pendolari, via libera solo ai tir carichi di pomodori. L’appello dei sindaci dei comuni della fascia interessata dal provvedimento e’ stato raccolto dalla Prefettura e il viceprefetto vicario Padovano ha convocato per questo pomeriggio un vertice per oggi alle ore 17,00