Montaperto, Solenni festeggiamenti in onore di S. Eustachio Martire

La Parrocchia SS. Rosario di Montaperto si prepara per i solenni festeggiamenti in onore di S. Eustachio Martire, Protettore di Montaperto in Montemiletto.

Saranno quattro giorni di festa: dal 19 al 22 Settembre 2024 che vedranno coinvolta l’intera comunità e quanti si recheranno a Montaperto per questi giorni gioiosi.

“Ci apprestiamo a vivere la festa del nostro celeste Patrono Sant’Eustachio, con fede viva e sincera – affermano i sacerdoti, Don Ivan Bosco e Don Pasquale Lionetti – imitiamo le sue eroiche virtù, testimoniando con coraggio la vita cristiana, seguendo il suo fulgido esempio per essere graditi al Signore”.

Venerdì 20 Settembre, nel giorno di festa del Santo, ci saranno le Sante Messe e in serata la processione solenne per le vie del paese, a seguire spettacolo pirotecnico.

Sabato 21 Settembre, sarà il giorno in cui si celebrerà la Santa Messa di ringraziamento a chiusura dei festeggiamenti e infine, Domenica 22 Settembre, alle ore 11,30 Santa Messa e alle 12,00 arrivo e benedizione delle macchine agricole in Piazza Regina Elena con pranzo contadino in Via Luigi della Porta.

Il programma religioso sarà accompagnato anche da quello civile.

Giovedì 19 Settembre, ci sarà l’apertura degli stand enogastronomici dove si potrà degustare la prelibata Mantoppola di Montaperto, un piatto tipico, si tratta di una polpetta formata da salsiccia secca, uova e pane raffermo, soffritta e poi cucinata in salsa. Tante prelibatezze per il palato che saranno accompagnate dall’Orchestra Simpatia.

Venerdì 20 Settembre, alle ore 20:30 apertura stand enogastronomici e serata di Beat 90s Revolution.

Sabato 21 Settembre, alle ore 20:30 apertura stand enogastronomici e alle ore 22:00 La Machera in concerto.

Infine, Domenicca 22 Settembre, alle ore 09:30, raduno di macchine agricole presso il piazziale adiacente al cimitero di Montemiletto con giornata dedicata.

Di seguito riportiamo il programma dei festeggiamenti: