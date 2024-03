Montaguto, prevenzione truffe: l’Arma dei Carabinieri incontra i cittadini

Da una sinergia tra il Comune di Montaguto e l’Arma nasce un incontro pubblico tra i Carabinieri ed i cittadini, in programma per sabato 23 marzo.

Montaguto è un paese densamente abitato da persone anziani e l’obiettivo dell’Amministrazione e dell’Arma è quello di fare formazione e prevenzione per scongiurare truffe agli anziani e furti nelle abitazioni.

L’appuntamento è alle ore 17:00 nella Sala Consiliare del Comune della valle del Cervaro.

I consigli pratici dei Carabinieri per contrastare un fenomeno che colpisce le fasce deboli della popolazione; per metter in guardia in particolare agli anziani e per far percepire ai cittadini la presenza delle istituzioni.

Spesso nelle nostre cronache riportano episodi di criminali che approfittano della buona fede dei cittadini, in particolare di persone anziane che si fidano delle apparenze o vengono raggirante colpendo la sfera emotiva.

Il truffatore che bussa alle case spesso è una persona distinta, particolarmente gentile, magari si spaccia per un funzionario delle Poste, di un ente di beneficenza, dell’INPS, o un addetto delle società di erogazione di servizi come luce, acqua, gas, o addirittura dice di essere delle forze dell’ordine, ma di solito il controllo domiciliare delle utenze domestiche viene preannunciato con un avviso. Stesso discorso per le truffe telefoniche, il più delle volte falsi avvocati chiedono soldi per un figlio o un nipote in difficoltà. Mai lasciarsi andare a confidenze al telefono con gli sconosciuti svelando dettagli sulla propria vita che possono essere utilizzati per architettare truffe.

I carabinieri hanno stilato un breve decalogo per prevenire il fenomeno ricordando che per ogni emergenza basta chiamare il 112:

non aprite agli sconosciuti e non fateli entrare in casa. Diffidate degli estranei che vengono a trovarvi in orari inusuali, soprattutto se in quel momento siete soli in casa;

non mandate i bambini ad aprire la porta;

comunque, prima di aprire la porta , controllate dallo spioncino e, se avete di fronte una persona che non avete mai visto, aprite con la catenella attaccata;

in caso di consegna di lettere, pacchi o qualsiasi altra cosa, chiedete che vengano lasciati nella cassetta della posta o sullo zerbino di casa. In assenza del portiere, se dovete firmare la ricevuta aprite con la catenella attaccata;

prima di farlo entrare , accertatevi della sua identità ed eventualmente fatevi mostrare il tesserino di riconoscimento;

nel caso in cui abbiate ancora dei sospetti o c’è qualche particolare che non vi convince, telefonate all’ufficio di zona dell’Ente e verificate la veridicità dei controlli da effettuare. Attenzione a non chiamare utenze telefoniche fornite dagli interessati perché dall’altra parte potrebbe esserci un complice;

tenete a disposizione, accanto al telefono, un’agenda con i numeri dei servizi di pubblica utilità (Enel, Telecom, Acea, etc.) così da averli a portata di mano in caso di necessità;

non date soldi a sconosciuti che dicono di essere funzionari di Enti pubblici o privati di vario tipo. Utilizzando i bollettini postali avrete un sicuro riscontro del pagamento effettuato;

mostrate cautela nell’acquisto di merce venduta porta a porta;

se inavvertitamente avete aperto la porta ad uno sconosciuto e, per qualsiasi motivo, vi sentite a disagio, non perdete la calma. Inviatelo ad uscire dirigendovi con decisione verso la porta. Aprite la porta e, se è necessario, ripetete l’invito ad alta voce. Cercate comunque di essere decisi nelle vostre azioni.

In generale, per tutelarvi dalle truffe: