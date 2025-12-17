Monitoraggio sismico a Montefredane dopo le scosse del 9 dicembre

A seguito delle nuove scosse di terremoto registrate in data 9 dicembre, questa mattina a Montefredane si è svolto un ulteriore sopralluogo da parte dei tecnici dell’INGV. Nel corso dell’attività è stato localizzato e installato un rilevatore satellitare, strumento fondamentale per il monitoraggio costante del territorio e per l’analisi dell’evoluzione del fenomeno sismico che ha interessato il nostro Comune. L’Amministrazione comunale, in stretto raccordo con l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e con gli enti competenti, sta seguendo con la massima attenzione l’evolversi della situazione, con l’obiettivo prioritario di garantire la sicurezza dei cittadini e assicurare un controllo puntuale e continuo dell’area.

Dopo le scosse registrate il 9 dicembre – dichiara il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino – abbiamo ritenuto indispensabile rafforzare le attività di monitoraggio del territorio. La presenza e il lavoro dei tecnici dell’INGV rappresentano una garanzia di serietà scientifica e di attenzione costante verso la nostra comunità. La sicurezza dei cittadini resta la nostra priorità assoluta e continueremo a operare con responsabilità e trasparenza. Invito la popolazione a mantenere la calma e a fare esclusivamente riferimento alle comunicazioni ufficiali diffuse dal Comune e dagli organi preposti, evitando allarmismi e notizie non verificate. L’Amministrazione continuerà ad aggiornare tempestivamente la cittadinanza su ogni ulteriore sviluppo.