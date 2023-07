“Moderati e Riformisti”, il nuovo gruppo in Regione Campania si presenta

Mercoledì 26 Luglio alle ore 14:00 presso la Camera dei Deputati, Sala Tatarella in Via Uffici del Vicario in Roma, è in programam la conferenza stampa di presentazione del gruppo consiliare della Regione Campania, ‘Moderati e Riformisti’.

Con l’onorevole Lorenzo Cesa, segretario nazionale Udc, Gianfranco Rotondi, deputato di Fdi e leader di ‘Verde è Popolare’, Stefano Caldoro e Lucio Barani, segretario e presidente nazionale Riformisti e Liberali – Nuovo Psi’, saranno presenti, oltre al capo della opposizione di centrodestra in Campania, il capogruppo della formazione regionale, Livio Petitto, il consigliere Massimo Grimaldi e il consigliere Gennaro Cinque.

Il gruppo regionale è l’avvio di un percorso nazionale, di unione e collaborazione intrapreso dai partiti protagonisti e destinato a crescere nel centrodestra italiano.