Mobilitazione settore automotive in Irpinia, volantinaggio a Pratola Serra

Mobilitazione dei lavoratori del comparto automotive in Irpinia. Non solo lo stabilimento Stellantis di Pratola Serra, ma anche la Denso, l’Arubis e l’Industria Italiana Autobus di Flumeri. Gli operai, attraverso i propri rappresentanti sindacali, chiedono migliori condizioni di lavoro. Ad esempio si denunciano in alcuni casi ambienti di lavoro non riscaldati oltre alla scarsa sicurezza.

Davanti allo stabilimento di Pratola Serra – e in vista dello sciopero del 1 dicembre di Cgil e Uil legato alla criticità delle aree interne – si è tenuto questa mattina un massiccio volantinaggio da parte di Cgil e Uil.

“Stellantis è il simbolo di quelle aziende che andrebbero monitorate sistematicamente anche dal punto di vista della transizione energetica ed è uno di quei luoghi di lavoro che dovrebbero avere maggiori attenzioni da parte dei Governi con politiche industriali idonee a creare lavoro dignitoso e stabile” afferma il segretario generale della Cgil irpina Franco Fiordellisi. “Al Sud pagheremo caro e amaro le scelte cervellotiche del Governo su Zes unica e centralizzazione delle risorse del Pnrr – aggiunge l’omologo della Uil Luigi Simeone -. E’ un allarme di cui ci stiamo facendo carico” conclude il sindacalista.