Mobilitazione della Polizia Penitenziaria il 10 luglio ad Avellino

La misura è davvero colma, la situazioni nelle carceri irpine è esplosiva. Gli episodi di violenza continuano a susseguirsi e la Polizia penitenziaria non ce la fa più a sopperire alle croniche carenze di organico. Le sigle sindacali attraverso un comunicato unitario annunciano che lunedì scenderanno in piazza a protestare, seguirà una conferenza stampa. Tra le problematiche sollevate “la custodia aperta” in maniera indiscriminata a tutta la popolazione penitenziaria, il fallimento del principio di legalità secondo i sindacati.

“Le organizzazioni Sindacali della Polizia Penitenziaria, SINAPPE, UIL, USPP, FP CGIL, CISL FP e CNPP, unitamente al Personale iscritto della Polizia Penitenziaria della Regione Campania e della provincia di Avellino, il giorno 10 luglio dalle ore 8.30 alle ore 10.30 manifesteranno davanti alla Casa Circondariale di Avellino – si legge nella nota congiunta –

Protestano:

-Contro la gestione Penitenziaria della Casa Circondariale di Avellino, oramai alla deriva.

-Contro le Continue aggressioni al Personale di Polizia Penitenziaria da parte della popolazione detenuta.

-Contro lo stato di abbandono del personale di Polizia.

-Contro la Precarietà delle Relazioni Sindacali sia del Direttore che del Provveditore.

Chiedono con estrema Urgenza:

-Più risorse Umane ovvero intervento mirato del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria anche con l’invio di aliquota del GOM al fine di fronteggiare la sicurezza dell’istituto.

-Più certezza nelle regole di ingaggio nei confronti della popolazione detenuta e soprattutto dei detenuti facinorosi.

-Infine chiusura immediate della custodia aperta, motivo per la quale rappresenta una insicurezza per l’intero sistema Penitenziario l’apertura indiscriminata della Popolazione detenuta è il fallimento del principio di legalità.

-Alle ore 11.00 presso il Circolo della Stampa di Avellino ci sarà una conferenza stampa