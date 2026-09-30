Mobilità, Iacovacci a Napoli per il confronto con le istituzioni e le aziende del settore

Si riportano le dichiarazioni dell’assessore alla mobilità del Comune di Avellino Ettore Iacovacci:

Questa mattina a Napoli, nella Sala “Caduti di Nassiriya” del Consiglio Regionale della Campania, ho partecipato alla tavola rotonda “Mobilità urbana: opportunità e strumenti per i Comuni”, un importante momento di confronto tra amministratori, istituzioni e operatori del settore, con Uber al tavolo per discutere di innovazione e nuove opportunità. Parlare di mobilità significa parlare soprattutto di persone, di esigenze quotidiane e della qualità della vita nelle nostre città. Per questo è necessario guardare all’innovazione e alle nuove opportunità, ma sempre partendo dai bisogni concreti dei cittadini. Dal primo giorno in cui ricopro il ruolo di assessore alla mobilità e trasporto pubblico ho lavorato proprio in questa direzione. Tra le prime azioni, infatti, c’è stato il ripristino della fermata al Cimitero di Avellino, un servizio che mancava da tantissimi anni, l’incremento significativo delle fermate del trasporto pubblico, soprattutto nei quartieri periferici, con l’obiettivo di rendere il servizio più capillare e vicino alle persone. Nella stessa prospettiva si inserisce il confronto avviato con SITA per la gestione della sosta dei mezzi a Campetto Santa Rita: un percorso che punta a ridurre i disagi per pendolari, studenti e lavoratori, contribuire a decongestionare il traffico nel centro cittadino e, allo stesso tempo, rendere maggiormente funzionali alcune aree della città. Sono interventi diversi, ma accomunati dalla stessa idea: una mobilità che non sia soltanto spostamento, ma uno strumento per rendere Avellino più accessibile, vivibile e organizzata. Il confronto con gli altri Comuni campani e con gli operatori del settore è quindi prezioso per intrecciare esperienze, criticità e possibili soluzioni. Anche da questi momenti di confronto possono nascere idee e soluzioni utili per continuare a migliorare la mobilità di Avellino.